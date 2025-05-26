Okan Buruk’tan Elias Jelert kararı

Galatasaray'ın tartışılan transferlerinden Elias Jelert'te sürpriz gelişmeyi Okan Buruk duyurdu.

Sarı-kırmızılılar sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

21 yaşındaki Elias Jelert performansıyla beklentilerin altında kalırken, ilerleyen süreçte yedek kulübesine hapsolmuştu.

İZLEYEN TAKIMLAR VAR

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Buruk, Elias Jelert için dikkat çeken bir detay verdi. Jelert'i yatırım transfer olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Buruk, "Jelert farklı bir profil. Genç bir oyuncu. Danimarka U21 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası yapacak. Onu izleyen takımlar hep var. Ağrıları oldu, idmanı bıraktı... Bu maçta onu oynatma şansımız oldu. Son maçta da süre vereceğiz" dedi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 1196 dakika süre alabilen Elias Jelert, 1 gollük skor katkısı verdi.