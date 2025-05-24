Okan Buruk'tan ezber bozan ilk 11. Kimse tahmin etmiyordu

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Okan Buruk'tan ezber bozan ilk 11. Kimse tahmin etmiyordu

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe deplasmanında sürpriz bir 11’le sahada. Okan Buruk, as oyuncularını dinlendirerek genç ve rotasyonlu kadroyla galibiyet hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftada Göztepe’ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir 11’le sahaya çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk, as oyuncularını dinlendirme kararı alarak rotasyonlu bir kadro tercih etti. Fernando Muslera ve Gabriel Sara kart cezaları nedeniyle forma giyemezken, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosunda yer almadı.

İŞTE MUHTEMEL 11

Buruk’un sahaya sürmesi beklenen 11 şu şekilde: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Roland Sallai, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata.

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Tecrübeli çalıştırıcı, maç öncesi oyuncularına yüksek presle rakibe alan bırakmama talimatı verdi. Galatasaray’ın hedefi, bu zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek.

Kamp kadrosunda genç isimler dikkat çekiyor: Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Arda Ünyay gibi oyuncular, şans bulma fırsatı yakalayabilir. Buruk’un bu hamlesi, hem genç oyunculara güven aşılama hem de yoğun fikstürde takımın enerjisini koruma amacı taşıyor.

Süper Lig’de 36 haftada 99 puan toplayan Galatasaray, şampiyonluğunu garantilemiş olsa da prestij maçında hata yapmak istemiyor. Göztepe ise evinde sürpriz peşinde. Sarı-kırmızılılar, son 5 maçta 4 galibiyet alan rakibine karşı temkinli. Taraftarlar, sosyal medyada Buruk’un cesur kadro tercihini tartışırken, maçın sonucu merakla bekleniyor.

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