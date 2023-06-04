Okan Buruk'tan F.Bahçe derbisi için flaş karar. İlk 11'i belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini belirledi. Sarı kırmızılı takım maçtan sonra şampiyonluk kupasını alacak.

Okan Buruk'tan F.Bahçe derbisi için flaş karar. İlk 11'i belirledi

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek.

Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçını da Fenerbahçe ile yapacak.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, derbinin ardından tatile çıkacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son olarak 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü yendi.

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, derbide sahaya süreceği ilk 11'le ilgili kararını da verdi. Sezonu derbi galibiyeti ile tamamlamayı hedefleyen Buruk, şampiyonluğun garanti altına alınmasına rağmen sahala ideal kadrosunu sürecek.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

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