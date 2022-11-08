﻿Okan Buruk gözlerine inanamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'la oynadıkları maçtan sonra konuştu.

Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Ofspor'u tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Belki Türkiye Kupası'nın en büyük zevklerinden birisin de bu. Üçüncü Lig ekibi burada inanılmaz bir mücadele verdi. Onları tebrik ediyorum

İnanılmaz goller kaçtı. Rakip de bir ara kalenin önüne dizildi. Vurduk döndü, vurduk döndü. Ama en sonunda top girdi. Bir yerde top girecekti. İstek olarak oyuncularım çok isteklilerdi. Önemli olan da buydu. Maç eksikleri olan oyuncularımız kendilerini gösterdiler. Türkiye Kupası bunun için çok faydalı oluyor. Zaman zaman oynamayan oyuncular o hırslarını çıkardılar. Oyun olarak bir çok şeyi iyi yaptık. Konsantrasyon ve mücdalemiz iyiydi. Sadece gol sayısı istediğimiz gibi olmadı. En sonunda gol geldi. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Başakşehir maçı önemli. Duygusal olarak o satada gittiğinizde, statta fotoğrafınız var. Onlar benim için önemli. Şu anda ligin ikinci ve üçüncü sırasındaki iki takım oynayacak. İki takım da kazanmak istiyor. Son iki haftada yukarı giden bir performansımız var. Üst üste üçüncü maçımızı da kazanmak isttiyoruz. Başakşehir oyun gücü olan bir takım ve zor bir maç olacak. Onları çok iyi tanıyoruz, onlar da bizi çok iyi tanıyor. Bireysel performansımızı artırdığımızda daha iyi sonuçlar alabileceğimizi Beşiktaş maçında gördük. Daha çok gol atmak istiyoruz. Başakşehir maçı çok zor bir maç olacak. Dünya Kupası arası öncesi iki takımın da kazanmak istediği bir maç olacak. Ara öncesi ikinci sırada olmak istiyoruz. İnşallah kazanırız"