Okan Buruk'tan flaş açıklama: Bizle beraber olmayacaklar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda hava sıcaklığının oyuncularının performansını düşürdüğünü belirtti.

Okan Buruk'tan flaş açıklama: Bizle beraber olmayacaklar

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ilk maçına Mondihome Kayserispor deplasmanında çıktı. Sarı kırmızılılar mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'ın açıklamaları;

-Hava sıcaklığı iki takımı da çok etkiledi. Antalya'ya yakın bir hava sıcaklığı vardı. Oyunun hızını, kalitesini düşürdü. Oyuncularım birbirlerini yeni yeni tanıyorlar. Kolay pas hataları yaptık. Daha iyi olacağız, bu tanıma kısmını kayıpsız geçmek önemli. Oyuncularımız geç kaldı. Kampta beraber değildik. Oyuncularımızı bir yandan korumak istiyoruz. Birkaç haftaya daha ihtiyaçları var. Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak.

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