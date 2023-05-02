Okan Buruk'tan flaş açıklama. Futbolcularına söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş yenilgisinden sonra futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ve açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş ve Karagümrük maçlarında bireysel hatalar yaptıklarını belirten Buruk'un bunları detaylı bir şekilde konuşacaklarını belirterek, futbolcularına şunları söylediği öğrenildi:

"Başınızı öne eğmeyin. Ben eğmiyorum. Çünkü ligde bitime 5 hafta kala 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Siz de öyle yapın. Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz.

4 maç üst üste kazandığımızda şampiyonluğa ulaşacak takım biziz. Aynı geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum.

Nasıl ki daha önce seri galibiyetler aldıysak bunu yapacak gücümüz yine var. Ben buna inanıyorum.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 3-0 kazandığımız için bu ikili averaj önemli. Bu nedenle üzerinde baskı olacak takım biz değiliz.

Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının çok büyük bölümünü kazandı.

Yine kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın."