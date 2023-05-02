Okan Buruk'tan flaş açıklama. Futbolcularına söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş yenilgisinin ardından futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Okan Buruk'tan flaş açıklama. Futbolcularına söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş yenilgisinden sonra futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ve açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş ve Karagümrük maçlarında bireysel hatalar yaptıklarını belirten Buruk'un bunları detaylı bir şekilde konuşacaklarını belirterek, futbolcularına şunları söylediği öğrenildi:

"Başınızı öne eğmeyin. Ben eğmiyorum. Çünkü ligde bitime 5 hafta kala 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Siz de öyle yapın. Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz.

4 maç üst üste kazandığımızda şampiyonluğa ulaşacak takım biziz. Aynı geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum.

Nasıl ki daha önce seri galibiyetler aldıysak bunu yapacak gücümüz yine var. Ben buna inanıyorum.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 3-0 kazandığımız için bu ikili averaj önemli. Bu nedenle üzerinde baskı olacak takım biz değiliz.

Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının çok büyük bölümünü kazandı.

Yine kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın."

Öne Çıkanlar
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı Dünya
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor Dünya
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı Magazin
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi Siyaset
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı Dünya
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir?
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin Sağlık
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin