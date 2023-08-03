Okan Buruk'tan flaş açıklama: Korkuttu

Okan Buruk'un konuşması şu şekilde;

''KORKUTTU''

"Bol pozisyon deyince ikinci golü bir türlü atamadık. Atamayınca rakip de dizilişini bozmadı. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama ilk maça göre 10 kişi beklediler. İlk maç en azından 1 kişi ileride bekliyordu. 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler. Bizden kendi becerilerimizden daha az iş yapınca zor oldu. Kenardan toplar getirdik. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz lazım. Rakibimize 2 tehlikeli pozisyon verdik, korkuttu."

''TAM TAKIM DEĞİLİZ''

"Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Torreira tam idmanlara başlıyor yarın. Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak."

''MORUTAN KARARINI VERECEĞİZ''

"Morutan olumlu işler yaptı. Ona forma şansları veriyoruz. Bugün ilk girdiği bölümde daha iyiydi, sonra bir iki top kaybı yaptı ama genel olarak iyiydi. Onla ilgili kararımızı vereceğiz. İleriye dönük bir karar olacak."

KEREM DEMİRBAY AÇIKLAMASI

"Kerem Demirbay bir sonraki turda bizle olacak. Çeşitli bölgelere net katkı sağlayacak oyuncu olursa olacak. Şu an hedefimiz bir sonraki tura bu kadroyla girmek."

''MERTENS MUHTEŞEM GOL ATTI''

"Muhteşem gol attı Mertens. Havadan gitti ve direkt havadan ağlarla buluştu. Dün antrenmanda çalıştık. Mertens, Sergio'ya atmıştı. Ödül alabilir bu gol!"

''RAKİBE KIYASLA DAHA İYİ BİR TAKIM''

"Dün Ljubljana maçını izledik. Bugün oynadığımız rakibe kıyasla daha üretken bir takım olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz kesintisiz şekilde yolumuza devam etmek."

''HER MAÇ KONDİSYON KAZANDIRIYOR''

"Her maç bize bir kondisyon kazandırıyor. 4. haftadayız şu anda, normalde 5-6 haftadan sonra böyle maçlara çıkmak daha sağlıklı oluyor."