﻿Okan Buruk, Galatasaray'ı karıştırmak isteyenleri açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Herkesin farklı bir 11'i var. Kaybettiğimizde, bu kadar iddialı takımı bir şekilde karıştırmak için birçok şeyin ortaya çıktığını görüyoruz" dedi.

Buruk, Kastamonuspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Kadromuz çok geç tamamlandı. Yeni bir takımız. Geçen seneden çok az oyuncumuz kaldı. Hocanın denemeleri oluyor. Bunun yanında hepinizin kafasında bir 11 vardır. Taraftarımızın da aynı şekilde. Çünkü çok oyuncu var, kaliteli oyuncu sayısı çok fazla. İlk 11'de oynayacak oyuncu sayımız çok fazla. Türk kuralı var. Bundan dolayı herkes bir arada oynayamıyor. Biz arka arkaya 3 maç kazandık. Daha sonra berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı iyi oynadığımız ve kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Ancak tek bir mağlubiyet yine hepimizin kafasındaki soru işaretlerini ortaya çıkardı. Herkesin bir 11'i var. Bazen sosyal medyada 12'li takım kuran oluyor, 2 Türklü kuranlar oluyor. Galatasaray takımıyla ilgili şu an herkesin bir fikri var. Bu çok fazla değişkenlik gösterebilir. Bu da kafa bulandırıyor. Kafa bulandırmak isteyen insanların da işlerine yarayan bir şey. Galatasaray, bu sezonun en iddialı takımlarından biri. Kaybettiğimizde, bu kadar iddialı takımı bir şekilde karıştırmak için birçok şeyin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar da beklediğimiz şeyler."

Yukatel Kayserispor'a mağlup oldukları maçtaki performanslarının kabul edilemez olduğunu belirten Buruk, "Bu bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Oyuncularıma da bunu bildirdim. Onlar da bugün olumlu bir tepki verdi. Bunu pazara da taşıyacağız. Pazar günü de aynı tepkiyi vereceğiz. Arayışlarımız elbette olacak. Kadromuzda birçok değişkenlik olacak. Çok iyi ve geniş bir kadromuz var. Antrenman maçında bile zorlanıyorum. Bu benim zorluğum ama bunun güzel bir zorluk olduğunu hep söylüyorum. Ligde çift maçlı haftalara geçtiğimizde bunu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız" diye konuştu.