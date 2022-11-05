﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbisinden galip ayrıldı.

Buruk maçtan sonra şu açıklamayı yaptı:

"İlk yarıda üstümüzde tutukluk vardı. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1'lik bir sonuç ama belki 7-3 bile bitebilecek maçtı.

Futbolcu olarak ilk derbim de Beşiktaş'a karşıydı. O gün iki gol atmıştım, bugün de iki gol attık. Bu benim için sevindirici.

Ligin çok başı. Üst üste iki maç kazandık ama yine bir şey kazanmış değiliz. En zor fikstürü oynayan takımız. Burada puan kayıplarımız da oldu. Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu çok abartmıyorum. İkinci yarıyı da daha iyi oynayabilirdik.

Beşiktaş'ın da yakaladığı şanslar vardı ama oyunun geneline bakınca kazanmayı hakedenin biz olduğunu düşünüyorum. Maçın büyük bölümünde Beşiktaş'ın uzun topla oynayacağını bekliyorduk. Oyun anlamında daha modern bir oyun ortaya koyduk diye düşünüyorum.

Icardi'ye topları getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde atabileceğini biliyoruz. Icardi'yi sadece gol olarak değerlendirmemek lazım. Baştan sona hücum pressini de çok iyi yaptı. Takım oyuncusu olduğunu gösterdi.

Hedeflerimiz devam ediyor. En zorlu fikstürle oynayan takımız. Bunu hep söylüyoruz. Zaman zaman bunun altını çizmek gerekiyor. Kayıplarımız da oldu. İyi oynarken de puan kayıplarımız oldu. Galatasaray daha iyi olacak.

Üst üste iki maç kazandık ama yine hiçbir şey kazanmış değiliz. En zorlu fikstürü oynayan takımız. Galatasaray takımı daha iyi olacak. Bugünkü oyunu kendi adıma çok abartmıyorum. İkinci yarıyı çok daha iyi oynayabilirdik."