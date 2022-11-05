6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik

Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik

Galatasaray, Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılırken Teknik Direktörü Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı. Buruk maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:51
Takip Et

Okan Buruk'tan flaş açıklamalar

Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
+
Aa
-

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbisinden galip ayrıldı.

Buruk maçtan sonra şu açıklamayı yaptı:

"İlk yarıda üstümüzde tutukluk vardı. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1'lik bir sonuç ama belki 7-3 bile bitebilecek maçtı.

Futbolcu olarak ilk derbim de Beşiktaş'a karşıydı. O gün iki gol atmıştım, bugün de iki gol attık. Bu benim için sevindirici.

Ligin çok başı. Üst üste iki maç kazandık ama yine bir şey kazanmış değiliz. En zor fikstürü oynayan takımız. Burada puan kayıplarımız da oldu. Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu çok abartmıyorum. İkinci yarıyı da daha iyi oynayabilirdik.

Beşiktaş'ın da yakaladığı şanslar vardı ama oyunun geneline bakınca kazanmayı hakedenin biz olduğunu düşünüyorum. Maçın büyük bölümünde Beşiktaş'ın uzun topla oynayacağını bekliyorduk. Oyun anlamında daha modern bir oyun ortaya koyduk diye düşünüyorum.

Icardi'ye topları getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde atabileceğini biliyoruz. Icardi'yi sadece gol olarak değerlendirmemek lazım. Baştan sona hücum pressini de çok iyi yaptı. Takım oyuncusu olduğunu gösterdi.

Hedeflerimiz devam ediyor. En zorlu fikstürle oynayan takımız. Bunu hep söylüyoruz. Zaman zaman bunun altını çizmek gerekiyor. Kayıplarımız da oldu. İyi oynarken de puan kayıplarımız oldu. Galatasaray daha iyi olacak.

Üst üste iki maç kazandık ama yine hiçbir şey kazanmış değiliz. En zorlu fikstürü oynayan takımız. Galatasaray takımı daha iyi olacak. Bugünkü oyunu kendi adıma çok abartmıyorum. İkinci yarıyı çok daha iyi oynayabilirdik."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
2
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
3
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
5
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
6
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
7
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
﻿Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı
﻿Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı
﻿Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Türkiye Büyük Britanya'ya fark attı
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
﻿Okan Buruk'tan bir ilk ve çarpıcı sözler: 7 gol atabilirdik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.