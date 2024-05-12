Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması. 'Mükemmel senaryo' diyerek anlattı

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü zor da olsa 3-2 yendi, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puan farkı korudu.

Bitime 2 hafta kala şampiyonluk için büyük avantaja sahip olan Sarı-Kırmızılı ekipte, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk flaş açıklamalar yaptı.

Öncelikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamanın zorluğuna dikkat çeken başarılı hoca, "Zemini güzel ama atmosferi açısından etrafının çok fazla açık olması bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor. Top bizdeydi, yüzde 65 zaten ama hızlı oynayamadık, bloklar arasını delemedik, öne doğru paslarda doğru tercih yapamadık. Saha içi parzelizasyon iyi değildi. Markao'ya rahat bir maç oynattık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Berkan'ın golüyle kazandık, 6 puan farkla devam ediyoruz. Gelecek haftaki maç şampiyonluk maçı olacak" diye konuştu.

Barış Alper'in performansına ayrı bir parantez açan Okan Buruk, "Barış Alper birebiri doğru oynadı, özellikle ilk golde. Tersten gelen ortalarda hücum gücü oldu. Dries'in golü aynı şekilde. Oyun içinde birebiri ne kadar çok yakalarsa etkili oldu. Barış'ın birebirleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü" yorumunu yaptı.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için de şunları söyledi: "Sezon başı önümüze böyle bir senaryo koysalar, '2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz' deseler mükemmel derdik. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak."