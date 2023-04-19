Okan Buruk'tan flaş İcardi açıklaması

Alanyaspor galibiyeti sonrası konuşan Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle oyundan alınan İcardi hakkında konuştu.

Okan Buruk'tan flaş İcardi açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"DOĞRU YOLDAYIZ"
Okan Buruk, 3. golden sonra kendilerini bulduklarını belirterek "İlk yarıdaki ritmimiz çok iyi değildi, onu yükseltebilirdik. İlk yarının sonunda golü bulduk ama daha devrede daha dikine oyun hedefimizdi. 3. gol sonrasında oyuna daha hakim olduk. Verilere baktığımızda, bugün hücum anlamında çok olumlu işler yaptık. Oyuncularıma teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. İki maçta 10 gol, oyun disiplini olarak çok doğru yoldayız" cümleelrini kullandı.

"ONLARLA BİRLİKTE MUTLUYUZ"
Taraftarlarının destekleri sayesinde mutlu olduklarını söyleyen Buruk "İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar attığımız şutlar daha fazlaydı. Son 2 maçta takımın iki rakibe 10 gol atması ve oyun disiplininen kopmamaları takdiri hakediyor. Taraftarımız da arkamızda, onlarla birlikte mutluyuz" dedi.

"ÇOK AĞIR BİR ŞEY BEKLEMİYORUZ"
İlk yarı sonunda oyundan alınan Icardi hakkında konuşan Okan Buruk "Icardi'nin adalesinde bir sertlik oldu. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir." dedi.

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