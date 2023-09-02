Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray kritik virajda

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, lige dönüyor.

Sarı kırmızılı takım Süper Lig'de 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Okan Buruk, milli maç için verilecek ara öncesi zorlu bir sınava çıkacaklarını belirterek, futbolcularından mutlaka galibiyet istedi.

Buruk, ilk 11 için de kararını verdi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, İcardi.

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'de şu şekilde:

Batuhan, M’Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos.

Bu akşam Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi Ali Şansalan.