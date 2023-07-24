Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'ın Zalgiris kadrosunu açıkladı

Galatasaray'da Zalgiris maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılı takım Litvan'ya gitti.

KAYNAK: AA
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'ın Zalgiris kadrosunu açıkladı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni transferler Angelino ile Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı. Cedric Bakambu ile tedavisi süren Lucas Torreira ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.
(AA)

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