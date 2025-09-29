Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı: Abartmış

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, The Atletic'ten Nick Miller'a röportaj verdi.

Galatasaray, geçen sezon oynanan Kadıköy'de oynanan Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Maçın ardından Okan Buruk hakemlerle görüşmeye gitmiş, o sırada hakemlerle konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerginlik yaşamıştı. Mourinho'nun burnunu sıktığı Buruk, yüzünü tutarak kendini yere bırakmıştı.

"ONDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Röportajda yaşananlarla ilgili konuşan Okan Buruk, tepkisinin biraz abartılı olduğunu söyledi.

Buruk, "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, karşı tarafa geçip zaferimizi kutluyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük" dedi.

"MOURİNHO'DAN DAHA İYİYİM"

Jose Mourinho'dan daha iyi olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Fenerbahçe'ye imza attığından itibaren çok konuşmaya başladı. Tarzını biliyoruz, sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluk kazandık, sahalarında iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ GELİŞTİRMEDİ"

Mourinho'nun eski gibi futbola odaklanamadığını belirten Buruk, "Futbola eskisi gibi bakmıyor. Teknik direktörlük tarzını hiç değiştirmedi. Gerçekten önemli bir karakter, önemli bir karizması var ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sorun kendini geliştirmemiş olması" dedi.

"GALATASARAY ASLA YETER DEMEZ"

Galatasaray'ın tüm maçları kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu vurgulayan Buruk, "Geçen yıl, ligin bitimine iki maç kala şampiyon olduk ama o maçları final gibi oynadık. Galatasaray asla yeter demez" şeklinde konuştu.

"BU YIL HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Oyuncu olarak Türkiye'de 4 yıl üst üste lig şampiyonluğu yaşadığı başarıyı tekrarlamak isteyen Buruk, futbolculuk dönemindeki Avrupa'da kupa kazanabileceklerini de söyledi.

Buruk, "Bu yıl da aynı senaryo var: Üst üste dördüncü şampiyonluğu kazanabiliriz. Umarım Avrupa'da da bir şeyler kazanırız. Bu yılki büyük hedefimiz" dedi.