Okan Buruk'tan flaş Redmond kararı

Galatasaray Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de değişikliğe gideceği belirtildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Beşiktaş’ı ekibiyle detaylı analiz eden Buruk'un rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond’u gördüği ortaya çıktı.

Buruk'un İngiliz futbolcuyu durdurmak için bu maçta Adekugbe’nin yerine sol bekte Dubois’yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi.

Yerli statüsünde görev yapan Adekugbe’nin kenara alınması sonrasında 8+3 kuralına uymak için bir yabancının kenara alınması gerekiyor. Okan Buruk bu nedenle derbide Milot Rashica yerine Barış Alper Yılmaz’a ilk 11’de yer vermeyi düşündüğü de ileri sürüldü.