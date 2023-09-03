Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK galibiyeti ardından konuştu. Buruk, yapılacak transferler hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sarı- kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri;

-Rakibimizin 3'lü savunmayla başlamasını beklemiyorduk. Oyuncularımızla iletişime geçerek nasıl karşılayacağımızı anlattık. Oyuna iyi başladık. İlk yarım saatte rakibimizi çok fazla kalemize de getirmedik.

-İkinci yarının başında hızla bir şekilde kaleye gidersek skor bulacağımızı söyledik ve öyle oldu. Performanslarımız yukarıya çıkıyor, özellikle Angelino en iyi maçını oynadı. Kerem de yükseliyor, Tete ise ikinci maçını oynuyor. Oyuncularımızın performansını yükseltiyoruz, gol yemedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Avrupa ile beraber devam edeceğiz, bunu söylüyorum ama insanlar anlamıyorum, hazırlanıyoruz ve kadromuzu netleştirmeye çalışıyoruz. Avrupa'da devam ediyoruz. Milli aradan sonra daha iyi olacağız.

-İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık. ligde. Aradan daha iyi döneceğiz.

-Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor.

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