Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması: İlk tercihimiz o olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, transferde ilk hedeflerinin kim olduğunu da dile getirdi.

Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması: İlk tercihimiz o olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk, transferde ilk hedeflerinin eski oyuncuları olan Milot Rashica olduğunu dile getirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

-İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz.

-Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Bize çok geç katılan oyuncular var. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız.

-Wilfried Zaha, 2 gün takımla antrenman yaptı. Bir sonraki maçla birlikte süre almaya başlayacağını düşünüyoruz ama acele etmeden doğru bir şekilde takıma katılmasını istiyoruz. Icardi, bize geç katılan oyunculardan biri. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz.

-Rashica, beğendiğimiz ve istediğimiz bir oyuncu. Ancak bu transfer dönemi, ne zaman ne olacak bilemiyoruz. Bu süreç, devam ediyor. Bir kanat takviyesi daha yapmak istiyoruz, ilk tercihimiz tabii ki Rashica.

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