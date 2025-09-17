Okan Buruk'tan Frankfurt maçı öncesi Osimhen açıklaması! 'Umudumuz vardı'

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarında E.Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZIN BEKLENTİSİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI"

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında konuşan Okan Buruk, "Geçen sene bir ara vermiştik. Bu sene tekrardan Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu turnuva herkes için büyük bir heyecan. Son 3 senenin şampiyonu olarak büyük başarı elde ettik ama taraftarımızın bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak." dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Yarınki karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada tabii ki rakibimizi analiz ettik. Biz de önemli oyunculara sahibiz. Rakibimizin de özel oyuncuları var. Deplasmanda başlamak için zor bir maç ama kazanmak için buradayız. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.

OSIMHEN'İN SON DURUMU

Başarılı çalıştırcı, sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmayan Osimhen ile ilgili ise "Osimhen milli takımda sakatlandı ve bir an önce döndü. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı ama son 2 antrenmanda kendisini denedi. Kendisinden gelen geri bildirim şu anda oynayacak düzeyde olmadığı... Sağlık ekibimizle konuştuk ama ağrılı şekilde %100'ünü veremeyeceği için oynamasının ne ona ne de bize faydası olmaz. Hücum hattında çok önemli oyunculara sahibiz. Onlarla beraber elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIM BİRBİRİNE BENZİYOR"

İki takımın birbirine benzediğini ifade eden Okan Buruk, "Aslında iki takımı karşılaştırdığımızda birbirine benzeyen çok şey var. Top bizdeyken ya da onlardayken iki takım da agresif olan, önde baskıya giden ve topa sahip olan taraf oluyor. O yüzden iki takımın oyununu, kalitesini ve dizilişlerini birbirine benzetiyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İDDİALIYIZ"

Şampiyonlar Ligi'nde yarışabilmek için önemli bir kadro kurduklarını belirten Buruk, "Çok iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Bundan önceki senelerde şanssız maçlarımız oldu. Futbolun içinde her şey var. Başarı adımlarını geliştirerek atmak önemli. Çok uzun bir maraton, her oyuncum önemli. Her zaman kazanmak istiyoruz. Bu Galatasaray'ın genlerinden gelen bir şey. Türkiye'nin en başarılı takımıyız. Biz yarın kazanmayı isteyeceğiz. Beraberlik iki takım için de olabilecek bir şey." dedi.

