Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarlarına mesaj "Mayıslar bizim!"

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Okan Buruk "Koridorun girişinde o kadar çok insan vardı ki…. Güvenlik görevlileri iki takımdan daha çoktu. Dar bir giriş, orada bir karışıklık oldu. Bir şey yokken bir şey varmış gibi oldu. Bazen uyanmak, takımı uyandırmak gerekiyor. İçeride de konuştuk. Ben de oyuncularım da konuştu. İlk yarıdan sonra bir uyanışa ihtiyacımız vardı. İlk kalemize gelen top gol oldu. Uyanmaya ihtiyacımız vardı ve uyandık.

"MAYISLAR BİZİM"

İkinci yarı 1-1’den sonra kendimize güvenerek topun bizde kaldığı bir bölüm oynadık. Gereksiz uzun topları bazen oynuyoruz. Bunu gösteriyoruz, çalışıyoruz ama bazen oyun içi farklı oluyor. Osimhen sahada olunca oyuncun aklına uzun Osimhen’e, Morata’ya uzun top atmak geliyor. Tabii ki baskı altında uzun topun oynanacağı yerler var ama kısa çözümler varken kanat oyuncularıyla bunu yaratmaya çalışıyoruz, bunu kullanabilirdik. İkinci yarı uyandığımız, kendimize geldiğimiz ve oyun içine girdiğimiz bir maç oldu. Mayıslar bizim. Taraftarımızla kenetlenerek şampiyonluğa ulaşacak takım biziz" ifadelerini kullandı.