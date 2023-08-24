Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması. Icardi'ye övgüler yağdırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde maçının ardından açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un açıklamaları;



-Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. Dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük.



-Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var.

-Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı am bu sonuç bizim için sevindirici. İkin maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı. Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık Bunlar çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir takım sahada olacak bunu net bir şekilde göstereceğiz.



-Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım.