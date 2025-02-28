Okan Buruk'tan hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ağırladığı Konyaspor ile 0-0 berabere kalırken Okan Buruk'un hakeme tepkisi gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında lider Konyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Elenmenin eşiğine gelen Galatasaray 'fair-play' puanıyla çeyrek finale yükseldi.

HAKEMİN YÜZÜNE EL HAREKETİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maç sırasında hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun gösterdiği kartın ardından tepkisi gündem oldu. Buruk hakemin yüzüne baka baka el hareketi yaparak tepkisini gösterdi. O anlar maç anında kameraya yansıdı.

Okan Buruk ayrıca maç anında futbolcularına Eyüpspor - Başakşehir maçının 0-0 gittiğini söylemişti. Buruk'un yaptığı bu hareket eleştirilmişti.

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Okan Buruk'tan hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki
Okan Buruk'tan hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki