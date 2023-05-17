Okan Buruk'tan hakeme 'VAR' tepkisi. Penaltı itirazındaki diyaloğu ortaya çıktı

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Recep Tayyip Erdoğan stadında kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçta teknik direktör Okan Buruk'un penaltı itirazında hakeme söylediği sözler, herkesin dikkatini çekti.

"BEN BURADAN GÖRÜYORUM"

Maçın 32. dakikasında Nelsson ve Eze hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışınca iki oyuncuda yerde kaldı. Hakem Kaan Numanoğlu oyunu hemen durdurup sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Her iki futbolcunun tedavileri gerçekleştiği sırada Okan Buruk, dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'na penaltı itirazlarında bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Ben buradan görüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.