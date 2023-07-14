Okan Buruk'tan Icardi ve Mertens açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 1-1 biten Austria Wien maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Icardi ve Mertens açıklaması

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde;

"Hazırlık dönemindeyiz. Sezona hazırlık yaparken, böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Bugün de bu yüklenmenin bir parçası oldu. Az süre alan oyuncuları uzun uzun kullandık. İlk Şampiyonlar Ligi eleme maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Kazanmak için iyi işler yaptık. Oyuncuların performansından memnunum. Sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan oyuncuları kullanmadık. Son maçımızı 4 gün sonra oynayacağız. Yarın da (cumartesi) bir maçımız var. Az kullandığımız oyuncuları bu maçta kullanacağız."

"Barış'la ilgili korkularımız var bir şey olmasın diye. İyi oynuyor, yüzde yüzünü veriyor. Golü de attı bugün. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Git gide bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Performansını yükseltmesi bizim için çok önemli."

"Icardi ile daha imza yok. Ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra maçtan bir gün değişiyor. Şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra net bir şekilde söyleyebiliriz."

"Beklediğimizden daha iyi geldi. Yarınki maçta belki kullanabiliriz onu. Hazır olarak gelmesi bizim için şans."

"Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu tür maçlar tamamlayıcı aslında. Önemli olan mentalitemiz, bunu net bir şekilde sahaya koymaya çalışıyoruz."

"Kazımcan iyi bir profesyonel. Bugün de yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Geleceği olan bir sol bek. Biz çok güveniyoruz. O forma rekabeti içinde olacak."

"Yusuf'un antrenman eksikliği vardı. Ufak tefek sakatlığı vardı. Onu da görmek istedik. Bugün şans almasını istedik. Genel olarak en iyisini yapmaya çalıştı."

"Bize ulaşan bir şey yok. Sosyal medyadan okuduk. Bana ulaşan bir şey yok, kulübe ulaşan bir şey var mı, bilmiyorum. Çok önemli bir maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah"

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