Okan Buruk'tan ilk 11 itirafı: 'Hafifletmemiz gerekiyor'

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla geçti.

Karşılaşmada sarı kırmızılıların gollerini Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve Ada Yüzgeç attı.

'ONLARIN PERFORMANSI ÖNEMLİ'

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamada takımın performansı ve transfer sürecine ilişkin konuştu:

"Bu maçlarda çok sonuca odaklanmıyoruz. Tabii ki kazanmak için oynuyoruz ama çok fazla sonuca odaklanmadan oyuncularımızı hazırlıyoruz. En çok hoşumuza giden, genç oyuncularımızın oynaması. Geleceğe dair beklentilerimizin olduğu oyuncular var. Oynayan tüm oyuncular, görevlerini doğru şekilde yerine getirdi. Hiçbir oyuncumuz yüzde yüz hazır değil ama takım oyunu oynamaya çalıştık. Rakibimiz de hazır olmayan bir takım. Onlara doğru bir şekilde cevap verdik. Ümraniyespor'a da teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde ağırladılar bizi.

Güzel, iyi çalışıyoruz. Şimdi iki gün izin yapacağız. Avusturya kampı, maç kampı bizim için. Önemli olan, hazırlıkları doğru bir şekilde geçtikten sonra yolumuza devam edeceğiz.

Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli."