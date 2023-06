Okan Buruk'tan İsmail Yüksek'in sözleri hakkında açıklama

Radyospor'a konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

''İLK İMZAMI ATARKEN HİÇ BAKMADIM''

''Sözleşmemin olup olmaması çok önem taşımıyor. İlk imzamı atarken, hiç bakmadım. Ne kadar olduğuna bakmadım. Kaç para olduğuna da bakmadım. Başkanımızın uygun şekilde oldu. Uzun yıllardır Galatasaray teknik direktörü olmak için bekledim. Bu şans bana verildi. Galatasaray ile olan aramızdaki sözleşme 1 yıl olsa da 5 yıl olsa da fark etmez. Sözleşmem uzatıldı ama sözleşme uzatılmadan önce de konuşmuştuk. Detayları ile ilgili çok bir şey konuşmadık. Önümüzdeki günlerde gelecek sezonun fiyatı da belli olacak. 1 sene olmasının da benim için çok önemi olmayacak.''

''HER HOCAYA SABIRSIZ DAVRANIYORUZ''

''Yerli - yabancı diye ayırmamak lazım, yabancının da yerlinin de kredisi yok. Şampiyon olmuş teknik adam, ikinci seneyi de bitirsin. Bir sonraki sene belki yine şampiyon yapacak. Değişiklikler de takımlara olumlu yansımadı. Ben Başakşehir'den ayrıldım, devamında olumlu olmadı. Ligin son dönemlerinde küme düşme hattına girmişti. Beşiktaş da aynı şekilde Sergen Hoca sonrası yeni hoca takımı çıkışa götüremedi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ayrıldıktan sonra yeni hoca da takımı yukarı çekmedi. Biraz daha sabırlı olup, iyi kötü gidebilir ama inandığınız, doğru işler yaptığını bildiğiniz biriyse o insana daha uzun şans vermek gerekiyor. Biz yerli yabancı her hocaya sabırsız davranıyoruz genel olarak.''

''TÜRK TEKNİK ADAMLAR İYİ YOLDA''

''Zico'dan sonra 16 sene üst üste yerli teknik adam şampiyonluk yaşadı. Ligi iyi bilmek, oyuncuları iyi bilmek, ligdeki oyunu, camiayı bilebilmek önemli. Galatasaray'ı bu kadar iyi bilen, her şeyini bilen çok az insan vardır. Ben bunlardan biriydim. Galatasaray'ın hocası olunca bana avantaj olarak yansıdı. Lig içerisinde verdiğiniz reaksiyon, oyunculara verdiğiniz güven önemli. Ligi, oyuncuları, takımları tanımak önemli. Bence en önemlisi Türk teknik adamların başarısı. Türk teknik adamlar başarılı ve iyi yoldalar. Çok fazla genç hoca geliyor, şans veriliyor. Bence bundan sonraki dönemde Türk teknik adamların başarısı artarak devam edecektir. Alttan gelen de çok iyi hocalar var. Benim burada şampiyon olduktan sonra, Türk teknik adamlara armağan ettim. Benim başarmam önemliydi. En büyük iki rakibimden biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş. Trabzonspor'da Avcı vardı ama diğer iki takım da yabancı teknik adam vardı. Türk teknik adamın başarısı, diğer hocalar için de önemliydi. Tüm Türk teknik adamların daha fazla gelişmesi şart. Altyapılarda da başarıyı sürdürecek teknik adamlar yetiştirmeliyiz. Bütçe, maliyet, eğitim önem kazanıyor.''

ICARDI AÇIKLAMASI

''Icardi'yi 29 yaşında getirmek çok büyük bir başarı. Erden Bey'in aldığı sorumluluk, ailesini ikna etmesi... Bunu da düşük bütçeyle gerçekleştirebilmek büyük bir transfer başarısı. Teknik adam olarak ilk günden itibaren iletişim daha kolay oldu. İkimizin de İtalyanca konuşması, o da ben de Inter'de oynadık. Hem futbolcu olarak, hem kişisel olarak bağ kurmak kolaydı. İlk günden itibaren gördüğümüz, çok büyük bir golcü. İlk antrenmanda bunu gördük. İyi bir insan. Hem bizle hem takım arkadaşlarıyla ilişkileri ortaya koydu. İyi bir takım oyuncusu. Takımı sahiplendi. İnsanlarla doğru bağı kurduktan sonra, her insanın inişleri çıkışları ailevi problemleri vs. olabiliyor, daha kolay. Mauro, Adana Demirspor maçı öncesi Arjantin'e gitmek istedi, kulübümüzle karar alarak ona izin verdik. Onun için bu önemliydi. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Kaybedince daha fazla eleştirilebilirsiniz. Ailevi bir durum olsa da eleştiri oluyor. İnsanlarla çalışıyoruz, robotlarla değil. Hepimiz için en önemlisi aile. İş önemli ama onun duygusuyla empati kurabilmek, duygusal olarak da birbirimize bağlandık. Takımdaki herkesle bunu yaşadık. Bu ilişkiyi doğru kurdu Icardi. Çok sevilen ve herkesi seven, değer gösterdi. Bana da, oğluma da değer gösterdi.''

''ICARDI VE AİLESİ KARAR VERECEK''

''Burada bir aile olduğumuzu ortaya koydu. Attığı gollerle, aldığı rollerle saha içinde de bunu gösterdi. Kendi kariyeri açısından da bir zıplama oldu, bu da önemli. Geçen sezonki Icardi ile bu sezonki Icardi arasında çok büyük fark var. Tekrar hayat oldu. Elbette, onu isteyen çok takım olacak. Geçen sezonki durumunda değil. Ligi bitirişi de önemli, her maçta gol attı. Kendi aramızda espri yapıyorduk, biraz daha mı az atsa diye. PSG'nin oyuncusu bir kere, bizim değil. PSG karar verecek, Icardi ve ailesi karar verecek. Buradaki mutluluğu hiçbir yerde bulamaz, Icardi de bunu biliyor. Kulübümüz, Icardi için her şeyi yapacak. Elimizden geleni yapacağız ve burada da bize düşen bir yer olursa istekliyiz. Biz aynı oyuncularla devam etmek için istekliyiz. Umarım bunu başarırız. Kolay değil. Biraz bekleyerek göreceğiz. Bunu çok hızlı şekilde beklemiyoruz. Uzun da sürse Icardi'nin burada devam etmesini istiyorum. Icardi, Süper Lig'e hava getirdi. Büyük ilgi gördü. Türkiye Süper Ligi'nin marka değerini yukarı çekti.''

''ICARDI SONRASI B PLANI...''

''Icardi yerine B planımız şöyle... Bafe Gomis de ayrıldı. Ona da tekrar teşekkür ediyorum. O da önemli bir oyuncuydu. O da ayrıldığı için o bölgeye en az 2 oyuncu geçmeyi düşünüyoruz. Birinin Icardi olacağını düşünerek... Bir tane daha forvet alacağız. Belirlediğimiz oyuncular var, onların üzerinden gideceğiz. Yakın zamanda olmasını bekliyoruz. Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunun kullanmasıyla birlikte... Mustafa'yı belki geçişte değerlendirebilirdik. Nantes'ın kullanması sonrası elimizde orijinal forvet yok. Şu anda o bölgedeki birinci oyuncu Barış. Takviye yapacağız. Icardi'yi alacağız, onun yanına da bir oyuncu. Planımız bu.''

''RASHICA'YI İSTİYORUZ''

''Kadromuzdan oyuncu ayrılmasını istemiyoruz ama teklifler gelecek. Şu andaki niyetim, bu kadroyu korumak. Geçen seneden Rashica kiralıktı. Onu tekrar görmek isteriz uygun şartlar oluşursa. Diğer oyuncularla ilgili de bir karar vereceğiz.''

KİRALIKLAR İÇİN KONUŞTU

''Kiralık gidenlerin hepsi bizim oyuncumuz, bizim için değerler. 27 Haziran'da hepsi bizle birlikte başlayacak. Sonra değerlendireceğiz. Bizim için önemli oyuncular, iyi sezonlar geçirdiler. Emre ve Taylan iyi sezon geçirdi. Yabancılar var Morutan ve Cicaldau. Diğer kiradan dönenler var. Hepsiyle ilgili oturacağız, bizim kadro yapımıza göre... Orta sahadaki sayı aynı duruyor. Bu seneki 4 oyuncu devam ediyor. Altyapıdan Hamza, Baran, Efe var. O bölgeyle ilgili karar vereceğiz.''

''YUSUF DEMİR YABANCI OLDUĞU İÇİN DEZAVANTAJ OLDU''

''Yusuf Demir yabancı olduğu için dezavantaj oldu. Alırken de bunu biliyorduk. Yusuf'u da kadro içerisinde daha çok süre verebilirdik, az süre verdik. Sezon sonuna kadar bizle beraber antrenmanlara devam etti. Çok fazla sakatlık yaşamadan yaşadığımız bir sezondu şükür. Bu benim ve ekibimin antrenman performansı anlamında olumlu bir şey. Ancak, biz tabii ki sezon başında hep 'Ona, buna bir şey olursa' diye düşündük ve kadro sayımızı fazla tuttuk. Yusuf'a şans gelmedi. Önümüzdeki sezon başı kampında değerlendirmek istiyoruz. Yatırım yaptık, değerli biri. Daha 19 yaşında. Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olacak kapasitesi var.''

İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ HAKKINDA

''Son maç öncesi aslında biz şampiyonluğu ilan ettikten sonra yapılan açıklama hoş değildi. Hem hoca nezdinde, hem İsmail Yüksek nezdinde. İsmail Yüksek, bu ülkenin millli bir oyuncusu. Bir gelişim sağlıyor. Orada keşke ona o söyletilmeseydi. Bunu hepimiz düşünmüşüzdür. Kendisi mi söyledi, biri mi söyletti. Bu şunun da hazırlığıydı; Galatasaray kaybetseydi, farklı bir şey çıkabilirdi. 'Galatasaray hak etmedi' diyeceklerdi. Ancak, 3-0 net kazandık. Oyun olarak da üstün oynadık. Baktığımızda Galatasaray'ın bu ligi hak ederek kazandığını ortaya koyduk. Bu bizim için önemliydi. Fenerbahçe'ye 8, Beşiktaş'a 10 puan fark attık. Ne kadar iyi ve başarılı olduğumuzu gösterdik. Derbiyi kazanmak çok önemliydi. Maçtan önce konuştuk, oyuncuya belirttik. Kazanmamız gerektiğini söyledik. Üstüne kimse bir şey konuşmadı.''

''JESUS BAŞARISIZ DEĞİLDİ''

''Fenerbahçe takımını puan olarak başarılı buluyorum. İyi yerde bitirdiler. Jesus hiçbir şekilde başarısız değildi. Hem puan olarak iyiydi hem de Avrupa'da iyi yere geldi. Türkiye Kupası'nı kazanmış biri. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş net puan yakaladı. Galatasaray daha iyisini yaptığı için şampiyon oldu. Ligin sıralaması bence adildi.''