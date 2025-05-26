Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya flaş sözler!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"BİR İLKE İMZA ATTIK"

"Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı.

Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum."

"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK"

"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle biraz, başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluuluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık."

"BİZİM YENDİĞİMİZ TAKIM ALDI"

"Şu var hep içimde.... Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik."

"NİYETİMİZ GELECEK SEZON BAŞARI"

"Şanssız maçlar oynadık Avrupa'da. Dinamo Kiev maçı... İlk 8'e kalsak her şey farklı olabilirdi. Niyetimiz, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Tabii burada kadro planlamanız önemli."

"BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"

"Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız."

"HEDEFİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK"

"Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor."

"ŞU ANDA KONUŞULAN ŞEY, GALATASARAY'IN BAŞARISI"

"Devre arası çok transfer yaptık. Adaptasyon, onların bizi tanıması süre aldı. Ligin sonunu net şekilde bitirdik. Bu kadar net bitirmesek, oyun, skor, puan farkı olarak yine başka şeylerin konuşulması şansı verebilirdik. Galatasaray'ın kalitesi, oyun gücü, saha içi ve dışı birlikteliği... Sadece şu anda konuşulan şey, Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok sempatik bitirdik ligi."

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

"Üst üste 4. şampiyonluk... 2026'da 26. şampiyonluk yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadro yapımızı doğru yapmak... Yine çok zorlu yapmak. Zorlu rakipler olacak. En yakın takipçimiz Fenerbahçe olmak üzere tüm rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş geride kaldı ama iki derbi birden kazandı."

"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

"İlk şampiyonluktan sonra şunu demiştim; Başakşehir'de ben yaşadım, Sergen Hoca yaşadı, Abdullah Hoca yaşadı. Ben de tecrübelenmiştim oradan. O tecrübeyi devam ettiriyoruz, 2'inci 3'üncü şampiyonluk oldu. Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak. İyi takımlara karşı biz hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviye takımlara karşı iyi oynadık. Avrupa Ligi'nde de iyi takımlara karşı daha iyi oynadık."

"KENDİMİZİ EZDİRMEDİK!"

"Üç sene boyunca hiçbir takıma karşı ezilmedik. Kendimizi rakiplere ezdirmedik. Kendi oyunumuzu oynadık. Yine aynısını yapacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig ağustosta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmem gerekiyor. Hep yanımızda hep destek oldu."

LEROY SANE VE BERNARDO SILVA TRANSFERLERİ

"Çok konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Birincisi bunu bekledik. Görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Raporlar dahilinde kendi görüşmelerimizle birleştiriyoruz. Çalışmalara başladık. Transfer döneminde isim konuşmak doğru olmaz. Ne kadar isimleri gizli tutarsak maddi ve işin bitmesi anlamında önemli oluyor."

MUSLERA VE MERTENS'İN GELECEĞİ

"Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek."

"FUTBOLUN ÜZÜCÜ TARAFI AYRILIKLAR..."

"Mertens ve Muslera örnek insanlar. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Ayrılık olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var."

"TOP OSIMHEN'DE"

"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat verken... Teknik adam olarak şey diyebilirsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yöneticimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de."

"İNŞALLAH OLACAK"

"Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."

"BELKİ 7-8 GOL ATABİLİRDİK..."

"Mertens - Icardi - Osimhen ile 3-4-1-2 oynarken, Barış ile Yunus kanat bek, o maçta çok dominant performans sergilemiştik. Belki 7-8 gol atabilirdik Tottenham maçında. Bir sakatlık oldu. Daha sonra değişikliklerimiz oldu. Daha az gol yiyen, daha çok gol atan bir takım olduk."

"BARIŞ ALPER'İN TALİPLERİ ÇOK FAZLA"

"Hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz ama futbol bu. Özellikle Türk oyuncularımız arasında vermek istediğimiz biri yok. Barış Alper için talipler çok fazla. Yunus'un performansı çok değerliydi. Abdülkerim, Eren aynı şekilde. Bizim önceliğimiz kadroyu korumak."

"TORREIRA İLE BİR SORUN MU YAŞIYORSUNUZ SÜREKLİ "İSTİFA" DİYOR?"

"Evet ya (Gülerek). Kötü gittiğimiz, aslında kötü gitmedik ligde hep öndeydik de, Avrupa'da istediğimiz gibi gitmediğimiz yerde istifa hashtagleri açılıyor, bazen gülüyorsunuz bazen oyuncularla bunun şakasını yapıyorsunuz. Yarın öbür gün ilk kötü sonuçta bunu önümüze koyabilirler (Gülerek). Onun için bekleyen bir kitle vardır bence..."

"BİR KALECİ GELECEK GÜNAY İLE YARIŞACAK"

"Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak."

"MOURINHO'YU HİÇ DİKKATE ALMADIK"

"Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması; Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şimdi aynı şeyi diyemiyoruz. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası... Herkesin bir stili var. Saygı duyuyorum. İlk defa Türkiye'de yaşanmadı bu, İngiltere, İspanya, İtalya'da da bu yaşandı. Ona adapte olmanız, neler karşınızıa geleceğinizi bilmelisiniz. Onu hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, çok önemli bir teknik direktör. Fenerbahçe maçından sonra fiziki saldırı oldu ama bunu hiç uzatmayalım dedik. Bu senenin kazanı, herkesin gözünde Galatasaray. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşecektir."

"THE WINNER ONE"

"Bu lakabı çok sevdim. Futbolculuğumda çok kazandım, teknik direktörlüğümde de böyle devam ediyor. Kazandığımız şampiyonluklarla kazanan takım, kazanan hoca olduğumuzu gösterdik. Galatasaray kazandığı için Okan Buruk 'kazanan' oluyor aslında."

"GALATASARAY İLE GÖNÜL BAĞIM VAR"

"Başarılı oldukça, kazandıkça ilgilenen kulüp sayısı artıyor. Bu ilgiyi size aktarabiliyorlar. Benim Galatasaray ile sözleşmem var, yanında gönül bağım var. Galatasaray bu kadar iyi giderken aklımdan 'Burada bırakayım, en yüksekte bırakayım, gideyim Avrupa'da çalışayım' geçmiyor. Onun yanında bunu kullanmak içimden gelmiyor. 'Beni çok istiyorlar ama burada kaldım'ı kullanmıyorum. Avrupa'da Galatasaray seviyesinde çok takım yok. İtalya'da kaç takım Galatasaray seviyesinde? Premier Lig farklı bir lig, bütçeler, yapı. Diğer liglere bakınca Galatasaray seviyesinde takım çok az. Buradaki atmosferi, tutkuyu... Galatasaray altyasından yetiştim ben. Burada yaşadıklarımı duygusal olarak hiçbir yerde bulamam, bulamayacağım da... Galatasaray'ın başarılarıyla bunu devam ettirmek, Avrupa'da başarıyı yakalamak. En büyük hedefim bu. Yurt dışı; ileride bilemem. Birinci amacım Galatasaray'da şampiyonluklara devam etmek."