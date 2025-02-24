Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya "Uzun sürdü The Crying One'ın ağlaması"

Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Okan Buruk “Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe’nin topu bize vereceğini biliyorduk. Topa yüzde 60 sahip olduk. Fenerbahçe’nin geçiş hücumlarıyla ve savunmadan uzun toplarla çıkacağını bekliyorduk. Bu da oyun içinde gerçekleşti. Bu şekilde rakibe pozisyon vermedik.

"NET ATAKLAR YAPABİLDİK"

Duran topların dışında da net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik. Bu anlamda beklentinin altında kaldık. Buun için üç orta saha oynamamız ve ilerdeki oyuncuların, beklerle birlikte performansı daha iyi olmalıydı. Daha çok üretip biraz daha hareketli olabilirdik. Hem bire birler hem ikili mücadeleleri yüksek toplarda alıp daha net ataklar yapabilirdik.”

“Maçın başlangıcında Lemina’yı tek, Sara ve Torreira’yı 8 gibi başlattım. Burada iç koridor koşularını rakip alana yaptırmak istedim. Bunu zaman zaman yaptık ama net bir şekilde topla buluşamadık. İlk yarı Osimhen’in bir kafa vuruşu var. İkinci yarı birkaç tane dönen top dışında kendi üretmemizin altında kaldık." dedi.

"THE CRYING ONE"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğünü belirten Buruk, "The Crying One'ın (Ağlayan biri) konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakemin odasına girdi ağladı. Ağlamaya devam etsin." dedi.