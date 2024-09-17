Okan Buruk'tan kahreden Icardi açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında rakibi Gaziantep FK’yi 3-1 geçen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ÇOK KRİTİKTİ”

Oynanan oyundan memnun olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Kazanıp hem liderliği ele geçirmek hem de oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı bir önceki maçın benzeri oldu. Bence üretkenlik anlamında bir önceki maçın üstündeydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. İlk yarının biraz altında kaldık. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu bugün. Bizim asıl kadromuzdan oyuna sokabileceğimiz oyuncu sayısı azdı. Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti bu maç. Haftaya kazanmak için sahada olacağız" dedi.

“YUNUS’A İNANIYORUZ”

Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’a övgüler dizen Okan Buruk, "Yunus'un özellikle maç oynaması gerekiyor. Bundan önceki süreçte daha az süre verdik Yunus'a. Geçen maçtaki performansını çok beğendim. Bugünkü golüyle üzerindeki yükü attı. Barış'ın da attığı gol moral oldu. Yunus ve Barış'ın performansından memnundum. İlk yarıdaki performansımız daha iyiydi. Yunus'a inanıyoruz bu golden sonra formunu yukarıya taşıyacak" sözlerini sarf etti.

"KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ”

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için de konuşan Okan Buruk, "Derbi heyecanını fikstür çekildiğinde yaşamaya başlıyorsunuz. Hepimizin isteği kavgasız ve dövüşsüz, futbolun kalitesinin yüksek olduğu, futbolun konuşulduğu, hakemin performansının konuşulmadığı bir derbi olsun. Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizin de aynı istek ve tutkuyla sahada olacağını biliyoruz. Sakin kalmalıyız ve oyunumuza odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Yaşadığı sakatlık sonrası Arjantin'e tedavi olmaya giden Mauro Icardi'nin son durumundan da bahseden Okan Buruk yıldız golcünün Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini belirtti.