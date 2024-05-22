Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi flaş karar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in son haftasında oynayacakları Konyaspor maçı öncesi flaş bir karar aldı.

Konya deplasmanında bir puan bile alsa şampiyon olacak olan sarı kırmızılı takımın teknik direktörünün ilk 11'de önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Buruk'un Fenerbahçe maçında yedek soyundurduğu Berkan Kutlu ile Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de yer vereceği, Abdülkerim Bardakçı'yı da kritik karşılaşmada oynacağı belirtildi.

Konya'da Hakim Ziyech kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Okan Buruk'un Kerem Demirbay'ı ise yedek kulübesine çekmeyi planladığı ileri sürüldü.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına da dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Geniş alanda rondo ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda dört takımlı turnuva yapıldı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.