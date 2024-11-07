Okan Buruk’tan kritik maç öncesi uyarı: Kendi oyununuza bakın

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam İngiliz ekibi Tottenham’ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, Avrupa’daki yenilmezlik serisini bu akşam da devam ettirmek istiyor.

Galatasaray, dün akşam yaptığı son antrenman ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Habertürk’te yer alan habere göre Teknik Direktör Okan Buruk oyuncuları ile toplantı yaptı. Yıldız isimlere uyarılar yapan Buruk, kendi oyunlarını oynamaları gerektiğinin altını çizdi. Tottenham’ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağının önemli olmayacağının altını çizen Buruk şu ifadeleri kullandı:

“Rakibin kim olduğu, 11’inin ne olduğu, kimin oynadığı bizi ilgilendirmiyor. Üçüncü sezonumuzdayız. Daha önce daha iyi kadrolarla karşılaştık. Oyun olarak onları yendiğimiz anlar oldu. Şimdi de aynı şekilde hareket edeceğiz. Biz kendi oyunumuzu oynayacak, sahanın her yerinde biz olacağız. Şimdi çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanı”