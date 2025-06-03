Okan Buruk'tan kritik Osimhen sözleri

Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk yıldız oyuncu Osimhen'in takımda kalma durumunu değerlendirdi.

"OSIMHEN YÜZDE 51 KALIR"

Buruk "Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum.

Transferde işimiz zor. En çok istediğinizi bazen alamıyorsunuz, gelmek istemiyor. Tam istediğimiz oyuncuları buraya getirmekte zorlanıyoruz, bu bazen zor oluyor. Transfer bazen zor oluyor. Jelert ve Yusuf Demir gibi oyuncularımız bizimle kalırlarsa mı daha iyi olur yoksa bir yerde oynarlarsa mı daha iyi olur bir karar vermemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.