Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyeti ve takımının performansını değerlendirdi.

Karşılaşmada üretken bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Buruk, erken gollerin kendilerine avantaj sağladığını belirterek, “Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Sonrasında kaçırdığımız pozisyonlar ve son paslarda acele ettiğimiz anlar oldu. Oyun kurmada genel olarak iyiydik. İlk yarının son bölümünde rakibe birkaç geçiş fırsatı verdik, devre arasında bunun üzerinde durduk. Goller attık ve güzel bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN VE ICARDI SÖZLERİ

Uzun süre sonra ilk 11’de forma giyen Yunus Akgün’ün performansına da değinen Buruk, “Yunus uzun zaman sonra ilk 11’de oynadı ve beklediğimiz gibi üretkenliğini artırdı. Icardi oyuna girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Genel olarak bütün takım iyi bir performans sergiledi” dedi.

Mauro Icardi hakkında çıkan spekülasyonlara da yanıt veren tecrübeli teknik adam, “Başkanımız da açıkladı, o bizim kaptanımız. Galatasaray için çok önemli ve çok değerli bir oyuncu. Geçen sezon sakatlık yaşadı, dönüşü kolay olmadı ama attığı goller ortada. Yıldız oyuncular her zaman spekülasyona açık olur ama biz ona güveniyoruz. Attığı golün zamanlaması da çok anlamlıydı” şeklinde konuştu.

FİKSTÜR TEPKİSİ

Okan Buruk, maç takvimiyle ilgili yaşanan sıkıntılara da dikkat çekerek, kupa fikstürünün plan dışı şekilde değiştirildiğini belirtti.

Buruk, “Perşembe-pazar üst üste maç oynatılması hem bizi hem de Başakşehir’i mutsuz etti. Kötü niyet aramıyorum ama neden böyle bir planlama yapıldığını anlamak istiyorum. Gerekirse başvuru yapıp tarihlerin değiştirilmesini isteyeceğiz” dedi.