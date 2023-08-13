Okan Buruk'tan maç sonunda hakeme tepki. Soluğu Halil Umut Meler'in yanında aldı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızlı ekipte yeni transferlerin mücadelede yer aldığı karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.

Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına da tepki gösterdi.

49 yaşındaki teknik adamın, özellikle uzatma dakikalarında sık sık duran oyunun ardından uzatma süresiyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.