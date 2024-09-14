Okan Buruk'tan Mourinho'ya cevap

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 5-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIM SONRASI ÇOK ZOR OLUYOR"

Milli ara sonrası çok fazla çalışamadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici" dedi.

"AMACIMIZ KUPA KAZANMAK"

Hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu belirten Okan Buruk, "Amacımız Türkiye'de ve Avrupa'da kupa kazanmak. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafası ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor" ifadelerini kullandı.

"YA ÖLDÜRÜYORUZ YA DA FAZLA YUKARI ÇIKARIYORUZ"

Gabriel Sara’ya yapılan eleştiriler hakkında konuşan Okan Buruk, "Oyuncular yeni bir ülkeye geliyor. Sezon başı, bu hazırlık süreci önemli. Bizde iki türlü şey var. Ya öldürüyoruz ya da fazla yukarı çıkarıyoruz. Yukarı çıkarmamıza da gerek yok. İyi bir oyun ortaya çıkardı. Bunu ondan hep isteyeceğiz. Lucas ile birlikte çok iyi iş yaptılar. Savunmamızın performansı orta sahanın iyi olmasını da sağladı. Savunmamızın önemi yüksekti. Takımımız genel olarak iyi oynadı. Çok fazla abartmamak lazım. Çok fazla öldürmemek de lazım. 3 gün sonra bir maçımız daha var" dedi.

"2 HAFTASI DAHA VAR"

Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi için tarih veren Okan Buruk, "Hepsi takımı sahipleniyor. Osimhen'in maçtan sonra tribünlere gitmesi... Batshuayi de aynı şekilde. Icardi'nin tedavisi sürüyor. Icardi'nin tedavisi 2-3 gün sonra burada devam edecek. Icardi'nin yaklaşık 2 haftası daha var” sözlerini sarf etti.

MOURINHO'YA CEVAP

Okan Buruk Jose Mourinho'nun Galatasaray hakkındaki sözleri için ise, "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence negatif derken, pozitif demek istedi" dedi.