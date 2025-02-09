Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt! Adana Demirspor sahadan çekilmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt! Adana Demirspor sahadan çekilmişti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yazılı olarak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Antalya'da puanlar paylaşıldı
Antalya'da puanlar paylaşıldı
Galatasaraylı çocuk gözyaşlarını tutamadı!
Galatasaraylı çocuk gözyaşlarını tutamadı!
Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt! Adana Demirspor sahadan çekilmişti
Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt! Adana Demirspor sahadan çekilmişti
Hollanda’da imam eğitimi gündemde
Hollanda’da imam eğitimi gündemde
Adana Demirspor kaptanından çarpıcı penaltı yorumu
Adana Demirspor kaptanından çarpıcı penaltı yorumu