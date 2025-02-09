Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt! Adana Demirspor sahadan çekilmişti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yazılı olarak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.