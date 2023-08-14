Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo itirafı: O da birkaç oyuncudan biri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda oynanacak Olimpija Ljubljana rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

-Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum.

-Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz.

-Torreira idmanlara şu an çıkıyor. Oynayabilecek durumda ama biz uzun vadeli düşünüyoruz. Hiçbir oyuncumu erken sahaya sürüp riske etmek istemiyorum.

-Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. %100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz.

-Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha listedeydi yavaş yavaş takıma sokacağız.

-Galatasaray olarak bizim geçen sene başarılı olmamızın sebebi bütün oyuncuların inanması ve yüzde 100'ünü vermesi. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Bu benim için de geçerli. Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi.

-İlhami Siraçhan Nas'ın geleceğiyle ilgili kararı vereceğiz. Kiralık gidebilir, takımda kalabilir. Daha yeni katıldı aramıza. Babası benim oyuncumdu, oğlu da şimdi oyuncum. Bu da güzel bir şey.

-Tete'nin transferiyle ilgili süreç benim alanım değil. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. FIFA her zaman oyuncuların oynamasını ister.