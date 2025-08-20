Okan Buruk'tan olay olacak Mourinho sözleri!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho hakkında TV 100 ekranlarına açıklamalarda bulundu. Buruk, Jose Mourinho'nun Gaziantep FK-Galatasaray maçı hakkndaki yorumuna cevap verdi.

İşte Buruk'un sözleri;

"DİKKATE ALMADIM"

Mourinho'nun, "Galatasaray maçını 1 dakika izledim, yetti." sözleri hakkında konuşan Buruk, "Çok dikkate almadım. Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım, bir şey de yoktu zaten orada. Lucas Torreira'nın ayağına basıldı, rakip takıma kırmızı kart bile verilebilirdi. Bir tek Erman Toroğlu 'penaltı' dedi. Sarıdan kırmızıya gidecek pozisyondu." ifadelerini kullandı.

3815960-940934ef920061f500316b9887175c6f.jpg

"YAKILAN ATEŞİ SÖNDÜRMEMİZ LAZIM"

"Bu tip konularda sessiz kalmamız, uzatmamamız lazım. Yakılan ateşi söndürmemiz lazım. Elini uzatsa, ben de uzatırım. Hayatımda kimseye karşı kin tutmadım."

