Okan Buruk'tan Olimpija Ljubljana maçı öncesi flaş karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi kararını verdi.

Okan Buruk'tan Olimpija Ljubljana maçı öncesi flaş karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz, rakibi karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk, maç için "Rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu biliyoruz, rakibimize çok önem veriyoruz. Buradan İstanbul’a avantajlı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Her maçta olduğu gibi Galatasaray’ın amacı kazanmak, buradan kazanarak geri dönmek. Bu maç bizim için çok önemli, Şampiyonlar Ligi çok önemli. Hazır olmak zorundayız, en iyi oyunumuzu oynamak zorundayız" dedi.

Buruk maç öncesi sahaya süreceği ilk 11 için de kararını verdi.

Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Barış Alper

Bu akşam SRC Strovice'de oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.

Maçı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.

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