Okan Buruk’tan Osimhen itirafı: Sözleşmesinde madde var ama…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı golcü Osimhen ile ilgili açıklamalar yaptı. Buruk, Osimhen’in sözleşmesindeki maddeye vurgu yaparak, “Baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok” şeklinde konuştu.

“BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAYAMAZ”

Golcü oyuncunun bonservisi için yönetimin her türlü şartı zorlayacağının altını çizen Buruk, "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, burada başka bir takımda oynayamaz” dedi.

“SÜPER KUPA BİZİM İÇİN AĞIR SONUÇ OLDU”

HT Spor yayınında konuşan tecrübeli teknik adam, Süper Kupa finalinde Beşiktaş’a karşı aldıkları mağlubiyete dikkat çekerek şunları söyledi:

"Deniyoruz, bazen yanıldığımız bazen doğru gelen durumlar oluyor. Hatalar yaptığım yerler oldu. Bazen yanlış oyuncu sokuyorsun gol atıyor doğru oluyor sonra. Oyuncuyu çağırıyorsun, geldi, hazırlanıyor. 4-5 dakikayı buluyor. Tottenham maçında giren oyuncu taktiği söylemedi. Bir kere daha bunu yaşadık. Bazen yazarak veriyoruz, giren oyuncu unutuyor söylemiyor. Yazarak vermek iyi oluyor. Süper Kupa maçında bunu yaşadık. Zaha'yı söylemiştim, onu suçluyormuşum gibi oldu. Bizim tarihimizde var, kötü bir şey olduğunda... Süper Kupa bizim için ağır bir sonuç oldu. Hazır olmadığımızı biliyordum. Şanssız da bir maç geçirdik. Hep biz atacakmışız gibi gitti maç, dağıldık. Devre arasında benim açımdan bir şey olmadı. Futbolun içerisinde kötü giden bir maçta devre arasında çıkan oyuncu mutlu olmaz. Bazıları reaksiyon veriyor, olağan bir şey. Ekstra bir şey olmadı. Kötü sonuç sonrası bunlar artıyor."

“ÇİFT FORVET OYNAYACAĞIZ”

Icardi’nin sakatlığı sonrası çift forvet oynayıp oynamayacaklarını açıklayan Buruk, "Batshuayi ve Osimhen ile ikili forvet oynamayı düşünüyoruz. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçlüsü kimsede yok. Hiçbir yerde yok. Real Madrid'in mesela orjinal 9'u yok. Milli Takımımızda da yok mesela” ifadelerini kullandı.

“MUSLERA’NIN DEVAM ETMESİNİ İSTERİM”

Sarı kırmızılıların tecrübeli eldiveni Muslera’nın takımda kalmasını istediğini dile getiren Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Muslera'yı seviyorum. İyi bir sporcu, iyi bir insan. Muslera'nın devam etmesini isterim. Yerine kimi, nasıl bulacaksınız? (Kaleci transferi) Hep çalışıyoruz. Alacağımız, almayacağımız mevkilere hep listemiz var. Toplantılar yapıyoruz sürekli. Birinci önceliğimiz kaleci transferi değil. Olursa sezon sonu için düşünüyoruz. He rmevkiye hazırlanıyoruz. Icardi'nin sakatlığı bir sürpriz oldu. Görmek istiyorum. Batshuayi'yi az kullandık. Yusuf Demir'i az kullandık. Yusuf'a da gerçekten şans vermek istiyorum, çok çalışıyor. Bir değerlendirme yapacağız. Çok iyi çalışıyor. Oynatmamız gerekiyor. Ocak dönemini daha net göreceğiz. Osimhen nasıl son dakika transfer oldu. Mevkisel olarak düşünmeyebileceğiniz ama mevkisel olarak sizi düşündürtebilen oyuncu oluyor."