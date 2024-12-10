Okan Buruk’tan Osimhen ve Barış Alper açıklaması: Sahaya dönüş için süre veremiyorum

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Okan Buruk’tan Osimhen ve Barış Alper açıklaması: Sahaya dönüş için süre veremiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan Osimhen ve Barış Alper’in son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Osimhen’in 2 hafta sahalardan uzak kalacağını belirten tecrübeli teknik adam, Barış Alper için süre veremediğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan futbolcularla ilgili açıklama yaptı. Barış Alper Yılmaz'ın durumu hakkında bilgi vermesi istenen Okan Buruk "Bence sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür müdahaleler, basmalar çok fazla oluyor. Direkt olarak ayağına basılması bizi üzen şeylerden biri. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart görmemesi ön plana çıkmasına neden oldu. Barış, güçlü bir fiziğe sahip, şanslı da. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir sorun var. Güçlü bir oyuncu, Barış için zaman söyleyemiyorsunuz. En kısa zamanda...." dedi.

"OSIMHEN'DE İKİ HAFTALIK SÜRE!"

Victor Osimhen ile ilgili konuşan Okan Buruk "Victor Osimhen'de de iki haftalık süre gözüküyor. Ama bazen oyuncunun ağrı eşiğine göre değişiyor. Çok eksildik. Bir an önce oyuncuların dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Çok önemli bir Avrupa maçına çıkacağız. Eksik gideceğiz ama yeterli oyuncumuz var. 11 oyuncu ile çıkacağız. Geçen haftadan daha fazla olacağız. Bir önceki hafta 10 kişi oynamıştık. Hiçbir oyuncunun sakatlığını, eksikliğini istemeyiz ama bunu da kendi içimizde kapatabilecek güçteyiz." dedi.

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