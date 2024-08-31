Okan Buruk'tan rakibine tekme atan Muslera'ya ağır ceza

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2, İstanbul'da 1-0 kayberek elendi.

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Young Boys'un gol attığı sonrası rakibine tekme atarak düşürdü ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu kırmızı kart sonrası harekete geçti.

MUSLERA'NIN KAPTANLIĞI ALINACAK!

Ekol TV Spor müdürü Onur Yıldız'dan flaş bir iddia geldi.

Okan Buruk'un Muslera'ya ceza vereceğini aktaran Yıldız, "Fernando Muslera'yla ilgili ilginç gelişmeler var. Okan Buruk'un Muslera'nın kaptanlığını alacağı söyleniyor. Transfer tahtası kapandıktan sonra kaptanlık artık Muslera'da olmayabilir. Kulağımıza böyle bilgi geldi. Hocaya da basın toplantısında sorulacaktır. Ne basında ne de sosyal medyadan özür açıklamasında da bulunmadı." dedi.

''KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ŞANS DOĞDU''

Açıklamasını sürdüren Onur Yıldız, "Eğer bu karar verilirse Kerem Aktürkoğlu'na şans doğdu. Çünkü yeniden kaptanlığını geri alacak. Üstelik performansını da düzeltti. Transfer iddiaları da ortadan kalktı. Taraftar desteğini veriyor, alkışlıyor, pankartlar açıyor. Bunlar buzları eritti." ifadelerini kullandı.

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