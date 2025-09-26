Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 'Sonraki maçı düşünerek kararlar alıyoruz'

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta Alanyaspor-Galatasaray maçıyla başlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BİR SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNEREK KARARLAR ALIYORUZ"

Alanyaspor karşısında kadroda rotasyona giden Okan Buruk ilk 11 tercihiyle ilgili konuştu.

Okan Buruk şunları söyledi:

"4. maçımız, 2 tane daha çok önemli maça çıkacağız milli ara sonrası. Burada da hep söylüyorum, oyuncuların durumuna göre değişiklik yapıyoruz. Çok yoğun bir tempo içerisinde gidiyoruz. Oyuncularımızı sakatlıktan korumak ve bir sonraki maça hazır çıkarmak istiyoruz. Yunus'un son maçta ufak bir ağrısı oldu. Bugün ihtiyaç olursa sahaya süreceğiz onu. Diğer oyuncular için de benzer şeyler var. Daha diri bir şekilde kullanmak istiyoruz oyuncuları. O yüzden bu tarz rotasyonlar yapıyoruz. Çok önemli bir kadromuz var. Bir sonraki maçı düşünerek bu kararları alıyoruz."