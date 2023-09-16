Okan Buruk'tan Samsunspor maçı sonrası açıklamalar

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 4-2 kazanılan Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Samsunspor maçı sonrası açıklamalar

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

''Samsunspor'u Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Pozisyona girdiler, goller attılar. Bu kez çok farklı bir Samsunspor vardı. Hücumda çok kaliteliydiler. Sakin oynadık, hücumda top bizde kaldı. Bir iki daha doğru geçiş yapsak, daha çok gol atabilirdik.''

''İlk yarıya çok rahat bir şekilde girdik. Sonrasında oyuncularımıza çarparak goller yedik. Çok iyi frikik atılmadı ama futbolda bu var. Aynısını Molde maçında biz attık ama bu kez yedik. Sonrasında hamleleri yaptık. Defansta dikkatli oynadık.''

''Yeni oyuncuları sahaya sürdük. Hakim Ziyech olumlu işler yaptı. Antrenmanda bunu bana vermişti, böyle oynamasını bekliyordum. Tanguy Ndombele de olumlu işler yaptı.''

''Maçın başında çok daha iyi oynadık. Bunu bundan sonraki maçlarda devam ettirmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Milli maç dönüşleri zordur ama kazandık.''

''Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için önemli oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı.''

''Tete ilk yarı elinden geleni yaptı. Hakim Ziyech'in 45 dakika görmesini istedim. Wilfried Zaha gelecek. Sonradan girmek zordur, bazı oyuncular adapte olamadı. Ancak hücumda iyi işler yaptık. Lucas Torreira ve Kerem Demirbay da zaman zaman hücuma destek verdi.''

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