﻿Okan Buruk'tan sarı alarm

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 31 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cim Bom, sahasında son olarak Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray ligde Nef Stadyumu'nda 11 maçtır da kaybetmiyor.

Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2.haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti.



Akşam'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da öğrencilerini uyardı. Özellikle gereksiz kart görmemeleri gerektiğini anlatan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakemle polemiğe girmeden, rakip oyuncular ile tartışmadan maçları bitirmeniz gerekli. Şampiyonluk yolunda her birinize ihtiyacım var. Bu yüzden en ufak bir hataya tahammülümüz yok" diye konuştu.