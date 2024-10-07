Okan Buruk'tan şoke eden açıklama: Ben gelmeden önce Galatasaray küme düşme hattındaydı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında oynadığı maçta kazandığı penaltıya değinen Buruk, çarpıcı sözler sarf etti.

'KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ'

"Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz."

Galatasaray Alanyaspor'u tek golle geçti

"Kazanınca kurtuldum eleştirilerden. Şimdi Van Bronckhorst eleştirilir herhalde. Ülkemizde böyle biliyorsunuz. Biz yendiğimizde Mourinho eleştirildi. 2 haftadır ben eleştirildim. Şimdi Van Bronckhorst eleştirilecek herhalde."

'BÜTÜN OYUNCULARIMDAN MEMNUMUM'

"Barış Alper Yılmaz bir insan. Çocuk robot değil. Bütün maçlarda oynadı. Bu geçirdiği bir sene üzerine EURO2024... Bir hafta dinlendiler ve tekrar başladılar. Bu oyuncuların bu kadar oynaması bile mucize.

Barış Alper'in bu maçtaki performansını beğendim. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da zorluk çekiyorlar. Kanat alternatiflerim olmadığı için Yunus Akgün ve Barış'ın süreleri çok uzadı. Yusuf Demir'i de kullanmamız lazım."

'BAZEN KIZILACAK İŞLER YAPIYORUZ'

"Mauro Icardi sakatlıktan geldi ve elinden geleni yapıyor. Bazen sahada durması bile bizim için çok önemli. İki senede yaptıkları ile Galatasaray şampiyon oldu. Bu ara ona da yarayacak ve çok iyi duruma gelecek. Icardi'nin performansından memnunum. Bütün oyuncularımdan memnunum."

"Serdar Dursun'un kaçırdığı golden önce bir faul vardı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı gördüm. Bizimki daha penaltıya benziyor."

"En önemli şey tuttuğumuz takıma destek olmak. Taraftarlık bunu gerektiriyor. Bazen kızılacak işler yapıyoruz, oyuncularım ve ben. Sevindirecek çok daha şey yaptık. Sevindirmeye de daha çok alıştırdık. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu."