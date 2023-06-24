Okan Buruk'tan Torreira'nın ayrılığına veto

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, adı Lazio ile anılan Torreira'yı takımda tutmak istiyor.

Okan Buruk'tan Torreira'nın ayrılığına veto

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

ÇOK SAYIDA OYUNCUYA TALİP VAR
Galatasaray'da özellikle, Sacha Boey, Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Lucas Torreira gibi önemli isimlerin birçok talibi bulunuyor.

Sporx'te geçen habere göre, Okan Buruk'un Lucas Torreira'nın takımdan gitmesini istemediği kaydedildi.

Yıldız oyuncudan yeni sezonda da faydalanmak isteyen Okan Buruk, Torreira'nın tecrübesini kullanmak istiyor.

LAZIO TRANSFERDE CİDDİ
Torreira'nın ise en ciddi talibinin Lazio olduğu biliniyor. İtalyan ekibi, geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu listesinde tutmaya devam ediyor.

Daha önce 10 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Lazio, bu sefer teklifini 12 milyon euro'ya çıkardı.

Galatasaray ise, en az 20 milyonluk bir teklif bekliyor.

Torreira, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 34 maçta görev aldı.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Wagner ele geçirdiği Rostov'da büyük patlama. Ruslar panik içinde kaçtı Dünya
Wagner ele geçirdiği Rostov'da büyük patlama. Ruslar panik içinde kaçtı
Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor. Görüşmelere başladı Spor
Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor. Görüşmelere başladı
Akşener yeniden genel başkan seçildi Güncel
Akşener yeniden genel başkan seçildi
Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? 97. Gazi Koşusu nerede koşulacak? Keşfet
Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? 97. Gazi Koşusu nerede koşulacak?
Acun Ilıcalı'da kemerleri sıkmaya başladı. Ekonomi onu da etkilemiş. Uçak masrafı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı'da kemerleri sıkmaya başladı. Ekonomi onu da etkilemiş. Uçak masrafı dudak uçuklattı
Moskova’dan ilk görüntü geldi. Wagner’in ilerliyor Dünya
Moskova’dan ilk görüntü geldi. Wagner’in ilerliyor
Adana'da deprem Güncel
Adana'da deprem