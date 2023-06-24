Okan Buruk'tan Torreira'nın ayrılığına veto

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

ÇOK SAYIDA OYUNCUYA TALİP VAR

Galatasaray'da özellikle, Sacha Boey, Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Lucas Torreira gibi önemli isimlerin birçok talibi bulunuyor.

Sporx'te geçen habere göre, Okan Buruk'un Lucas Torreira'nın takımdan gitmesini istemediği kaydedildi.

Yıldız oyuncudan yeni sezonda da faydalanmak isteyen Okan Buruk, Torreira'nın tecrübesini kullanmak istiyor.

LAZIO TRANSFERDE CİDDİ

Torreira'nın ise en ciddi talibinin Lazio olduğu biliniyor. İtalyan ekibi, geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu listesinde tutmaya devam ediyor.

Daha önce 10 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Lazio, bu sefer teklifini 12 milyon euro'ya çıkardı.

Galatasaray ise, en az 20 milyonluk bir teklif bekliyor.

Torreira, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 34 maçta görev aldı.