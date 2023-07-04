Okan Buruk'tan transfer açıklaması. Rashica'nın son durumunu aktardı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, yapılacak transferlere de değindi.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması. Rashica'nın son durumunu aktardı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Kadro denince akla ilk transfer geliyor, benim de aklıma geliyor. 25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkacağız, bazı transferleri yetiştirmeye çalışacağız. Erden Timur, transferler için çok çaba sarf ediyor. Bizim isteklerimiz ve kulübün çıkarları doğrultusunda iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Net bir şey söyleyemiyorum. Bazen sabırlı olmak gerekiyor.

Transferler kampa yetişir mi yetişmez mi onun için bir şey diyemiyorum. Şu anda net olarak söylemek zor. Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Erden Bey'in yoğun bir çabası var. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Bu da bizi geleceğe dair ümitlendiren şey. İlk maçımıza en güçlü şekilde hazırlanmak istiyoruz. Transfer döneminin başında oyuncu getirebilmek, takımlarla anlaşabilmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptığı transferler birçok dengeyi bozacak. Biraz daha sabırlı olmamız gereken bir sene olacak. En kısa zamanda oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

Rashica'nın kulübü ile görüşmeler devam ediyor. O bizimle devam etmek istiyor. Onunla da konuşuyoruz. Her türlü fedakarlığı iki taraf da yapacaktır.

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