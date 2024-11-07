Okan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekor

Kaynak: DHA / İHA
Okan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi’ndeki 9. galibiyetini aldı ve bu organizasyonda en çok kazanan Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi’ndeki 9. galibiyetini aldı ve bu organizasyonda en çok kazanan Türk teknik direktör oldu.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği İngiliz takımı Tottenham’ı 3-2 mağlup etti.

Galatasaray Avrupa’da destan yazdı. Avrupa fatihi Tottenham’ı 3-2 mağlup ettiGalatasaray Avrupa’da destan yazdı. Avrupa fatihi Tottenham’ı 3-2 mağlup etti

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir rekor daha kırdı.
Buruk, 2009 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda 9. galibiyetini elde etti.

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51 yaşındaki çalıştırıcı böylece Avrupa Ligi’nde en çok galibiyet alan teknik direktör oldu.
Bu turnuvada Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay’ın da 8’er galibiyeti bulunuyor.

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