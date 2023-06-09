Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması. Takımda kalacak mı?

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sky Sport'ta yayınlanan "Calciomercato l'Originale" adlı programda konuşan Buruk, takımın İtalyan futbolcusu Zaniolo'nun da geleceğinden bahsetti.

Okan Buruk, Zaniolo'nun performansıyla ilgili "Derbide Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı ve iki gol attı. İlk zamanlarında oynamadı ama çok çalıştı ve gelecek sezon için hazır" şeklinde konuştu.

''UMARIM KALIR BİLMİYORUM''

Teknik adam Zaniolo'nun takımdaki geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Umarım kalır ama bilemiyorum" ifadelerini kullandı.