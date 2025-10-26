Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Galatasaray maça Uğurcan Çakır, Jakobs, Davinson Sanchez, Sallai, Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Abdülkerim Barcakcı, Lemina, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'le başladı.

Galatasaray seremoniye "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

Göztepe ise Lis, Arda Okan, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Cherhi, Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Juan ve Janderson ilk 11'iyle sahada yerini aldı.

Konuk ekip 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle üstünlüğü yakaladı. Galatasaray bu gole 19. dakikada Victor Osimhen'le yanıt verdi.

63. dakikada Sara ve 66. dakikada Icardi, peş peşe attıkları gollerle Cimbom'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla 10. maçında 9. galibiyetini alarak 28 puana yükselen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 16 puanda kaldı.

OKAN BURUK, TERİM VE GÜNEŞ'İ GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise sarı kırmızılı ekile 100. galibiyetini yaşadı.

Opta verilerine göre Buruk, bir takımın başında bu sayıya en an az maçta ulaşan teknik direktör oldu.

Buruk 120 karşılaşmada bu sayıya ulaşırken; Fatih Terim (Galatasaray) 142, Gordon Milne (Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) 151 maçta 100 galibiyet elde etti.

Kulübün sosyal medya hesabından da "Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. galibiyet! Winner Okan Buruk!" paylaşımı yapıldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle öne geçti. Hızlı gelişen atakta defansın arkasına sarkan Janderson, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, top direkten döndü. Topu iyi takip edip kapan Bekiroğlu, kaleci Uğurcan Çakır'ı da geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

Bu gol, Göztepe'nin Galatasaray deplasmanında attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

14. dakikada gelişen Galatasaray atağında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan dışarı gitti.

DAVINSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçın ilk sarı kartı 16. dakikada Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e çıktı. Cezalı duruma düşen Kolombiyalı oyuncu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

17. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahasın dışından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

19. dakikada Victor Osimhen topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır ofsayt kararı verdi. VAR'dan (video yardımcı hakem) yapılan uyarı üzerine Çakır, kenara gelerek pozisyonu izledi. Topun son olarak savunmadaki Furkan Bayır'dan gelmesi nedeniyle gol geçerli sayıldı: 1-1

CİMBOM DİREĞİ GEÇEMEDİ

30. dakikada Göztepeli Bokele, Sane'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34. dakikada Sallai ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten döndü.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

38. dakikada Göztepe bir kez daha hızlı çıktı. Ceza sahası dışından Rhaldney vuruşunu kaptı, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Bokele oyundan atıldı.

45. dakika Sara'nın sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrenin başında Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mauro Icardi oyuna girdi. Göztepe ise Furhan Bayır kenara gelirken, Taha Altıkardeş oyuna dahil oldu.

46. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Lis'te kaldı.

55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Leroy Sane'nin şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

LIS'TEN PEŞ PEŞE KURTARIŞLAR

56. dakikada Osimhen'in pasında topa gelişen vuran Icardi'nin şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

59. dakikada ceza sahasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda Lis topu kornere çeldi.

60. dakikada sol taraftan Sara ortasını açtı, ceza sahasındaki Osimhen'in şutunda kaleci Lis, bir kez daha şık bir kurtarışa imza atarak kalesini gole kapattı.

3 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray 63. dakikada Sara'nın golüyle öne geçti. Yunus Akgün'ün kafayla pasında topla buluşan Gabriel Sara, ceza sahası sert vurdu ve fileleri sarstı: 2-1

66. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle fark ikiye çıktı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Sara'nın ortasında Osimhen kafayla vurdu, kaleci Lis topu çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Icardı, ağları havalandırdı: 3-1

72. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmanın hatasında topu kapan Juan'ın pasını verdiği, boş durumdaki Junior Olaitan, kaleye yakın mesafede kötü bir vuruş yaptı ve top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

80. dakikada Yunus Akgün'ün şutunda, Göztepe kalecisi Lis topu çıkardı.

81. dakikada kez Roland Sallai ceza sahasında vuruşunu yaptı, Lis yine gole izin vermedi.

85. dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira da bu maçta oynamayacak.

"TORREIRA YARIN DÖNECEK"

Maç öncesinde yayıncı kuruluş Bein Sport'a yaptığı açıklamada eksik oyuncular ilgili konuştu.

Torreira'nın yarın döneceğini söyleyen Buruk, "Torreira'nın babasının rahatsızlığı oldu. Maçtan önce konuştuk, babasının iyi olduğunu iletti, yarın dönecek. Orada olması daha doğruydu. İnşallah kazanırsak, Torreira ve ailesine bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. İlkay ve Singo sakatlıkları nedeniyle bugün kadroda değil yok. Onun dışında takım olarak hazırız" dedi.

"BİREYSEL BECERİ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

"Rakibimiz az gol yiyen, ligin başarılı takımlarından biri. İlk mağlubiyetlerini geçen hafta aldılar" diyen Buruk, "Bir oyunları var. Direkt oynayan bir takım. İkinci topları almak önemli. Bireysel beceri çok önemli olacak Göztepe'ye karşı. Oyunumuza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir oyun ortaya koymak ve puan farkını devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE, İSTANBUL'DA 3 KEZ KAZANABİLDİ

Sarı kırmızılı iki takım, bu akşam 63. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 62 maçtan 37'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın 99-45 üstünlüğü bulunuyor.

Göztepe ve Galatasaray, İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 32. kez birbirlerine rakip oluyor. Cimbom, İstanbul'da 20 kez, Göztepe ise 3 kez kazandı. 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 52, Göztepe 18 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 16 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 14'ünü kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

GALATASARAY, İÇ SAHADAKİ SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Cimbom, Göztepe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kazandı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazanılan maçla başlayan süreçte Göztepe'yi bugüne kadar 7 lig maçında da mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, 7 golü kalesinde gördü.